M O Blinken a colloquio con Netanyahu

(Di lunedì 19 agosto 2024) 11.45 In corso a Gerusalemme l'incontro fra il segretario di Stato americanoe il premier israeliano. Ilsi svolge a porte chiuse nella sede centrale del governo israeliano, a Gerusalemme Ovest. Dopo il bilaterale anche un incontro in formato esteso, che includerà il ministro degli Affari strategici, il vice capo del Mossad, il segretario militare del primo ministro, l'ambasciatore Usa in Israele e altri. Lo riferisce il quotidiano Haaretz.