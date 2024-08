Italiano è felice a metà Una bella prestazione peccato per i gol falliti Ma la spirito è giusto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024)per la, meno per la mancata vittoria. Ma liberatosi di un peso: non era scontato ripartire col registro del bel gioco del predecessore Motta, invecec’è riuscito. Ed è riuscito anche a festeggiare a fine partita sotto la curva Bulgarelli insieme ai suoi giocatori, replicando col popolo rossoblù quell’abbraccio che si era consumato davanti alla panchina dopo il rigore trasformato da Orsolini. Tante cose, insomma: e quasi tutte positive. "Oggi – dice– abbiamo fatto quello che mi piacerebbe vedere spesso. Abbiamo creato tante occasioni da gol e ne abbiamo concesse davvero poche. Solo in quei due minuti siamo usciti dalla nostra area con poca qualità e abbiamo concesso un rigore e un corner, da cui è nato il gol di Giannetti. Ma era solo la prima di trentotto partite e la strada è quella giusta".