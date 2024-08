Ingegnere e calciatore | un torneo in onore di Piero Non ti dimenticheremo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) Pistoia, 19 agosto 2024 – “ci ha mostrato più volte il valore dell’amicizia. E noi vogliamo ricordarlo con questo, che speriamo possa avere un seguito”. E’ così che Gabriele Biagiotti, dirigente della Virtus Bottegone, ha presentato la prima edizione del TrofeoRomiti, intitolato alla memoria dell’dilettante scomparso prematuramente poco più di un anno fa. Se ne andò a soli 42 anni nell’agosto del 2023 vinto da una malattia che non gli ha lasciato scampo, lasciando la moglie Jessica a la figlia Camilla. Nato e cresciuto a Bottegone, si era trasferito a giocare per qualche anno in Valdinievole, salvo tornare non appena la Virtus aveva esternato l’intenzione di allestire nuovamente una prima squadra.