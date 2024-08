Franco Casadei tra comicità e medicina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024) Questa sera alle 21, per iniziativa di Valori e Liberta e CC Il Gabbiano, il medico-scrittore, presenta, a casa Moretti, in via Marino Moretti 1, a Cesenatico, il suo libro "Perle(?) e pirlate (!) Aforismi, paradossi, e patacate". Si tratta della sua ultima pubblicazione che raccoglie gli strafalcioni commessi da pazienti e che il noto medico otorinolaringoiatra cesenate ha riunito in una simpatica antologia contenente aspetti di autentica, ma anche alcune serie riflessioni. Edito dal Ponte Vecchio, con disegni di copertina e all’interno appositamente realizzati con la proverbiale mano ironica e genuina da Romano Buratti, il volumetto ha l’introduzione puntuale e partecipata dell’attore e drammaturgo Roberto Mercadini.