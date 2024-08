Erba alta e incuria | inaccessibile l’oasi del Lamberin

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 agosto 2024)dela causa dell’e dell’. Un polmone verde infestato da insetti vari che avrebbe potuto dare refrigerio ai “forzati d’agosto“ in città e invece ha sollevato una forte protesta da parte degli ambientalisti. Si tratta di un’oasi raggiungibile percorrendo la provinciale Vigentina, una volta arrivati al Dosso di Locate si imbocca via Fornace Cavallino. Alla fine di questa strada, improvvisamente ci si trova di fronte un polmone verde che addirittura era stato inserito come posto ideale per l’educazione ambientale. Un bosco con percorsi per passeggiate che costeggiano il Lambro Meridionale e che in linea d’aria si trova a circa 600 metri di distanza da un’altra oasi, quella di Tolcinasco, che invece è gestita meravigliosamente e rappresenta un punto di riferimento per gli amanti della natura.