Dentro il dramma degli ucraini all’estero

(Di lunedì 19 agosto 2024) Kiev, 19 agosto 2024 – Secondo le stime effettuate nel novembre 2023 dall’UNHCR, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, i profughi dall’Ucraina che hanno trovato protezione in un altro Paese sono circa 6,3 milioni. A questitici numeri, bisogna aggiungere coloro che sono scappati anni prima per varie ragioni, e quelli che sono riusciti a fuggire successivamente. Una Nazione intera costretta alla fuga o alla morte. Già, perchè neldella guerra, ce n’è un altro. Più silenzioso, più nascosto, ma c’è: quello. IlA Kiev, però, mancano gli uomini. Le truppe non ce la fanno più, hanno bisogno del cambio della guardia. I vertici delle forze armate, i falchi, da mesi pressano il Governo affinchè chiami alle armi migliaia e migliaia di persone. Anzi, milioni. Carne da cannone.