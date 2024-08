Conte-De Laurentiis telefonata post Verona | il retroscena

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 19 agosto 2024) Dopo la sconfitta del Napoli contro ile Desi sono sentiti telefonicamente. Rapporto più solido che mai. NOTZIE CALCIO NAPOLI – La disfatta del Napoli contro ilha scatenato una reazione immediata ai vertici del club. La Repubblica rivela un importante: “e Desono in continuo contatto per correre ai ripari, in un clima che per il momento resta nonostante tutto sereno”. Il quotidiano sottolinea la solidità del rapporto tra Antonioe Aurelio De: “Tra i due il rapporto è più solido che mai e le ultime picconate dell’allenatore non hanno infastidito il presidente”. Il presidente del Napoli sembra consapevole della necessità di intervenire sul mercato; De, secondo La Repubblica, è “consapevole di dover agire in maniera più incisiva sul mercato per aiutare il Napoli a uscire dal tunnel”.