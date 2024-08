Como Fabregas | Ci servono umiltà e tranquillità

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024) L’allenatore del, Cesc, commenta a Dazn la sconfitta per 3-0 contro la Juventus nella prima giornata di Serie A: “Abbiamo bisogno di, lavoro e. Chi pensa che siamo qui per andare in Champions, sbaglia. Il nostro è un processo lungo, dobbiamo rimanere con i piedi per terra e lavorare”. “Devo riguardare la partita e analizzarla. Sono tranquillo, ma dobbiamo migliorare. Si è vista differenza di qualità, non siamo riusciti a fare buone ripartenze, mentre loro sono stati devastanti dopo aver recuperato il pallone. Con Baselli in campo però non si è vista tanta differenza di qualità tra loro e noi”, ha proseguito in riferimento alla partita e al centrocampista, costretto ad uscire nel primo tempo per infortunio. Sul mercato infine: “Dopo la promozione sono stato molto chiaro su cosa serve alla rosa, ma non vogliamo prendere giocatori che non sono adatti.