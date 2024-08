Alessandro e Roberta di UeD nel caos | snob e scontrosi con i fan? La segnalazione

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 19 agosto 2024) La storia traVicinanza eDi Padua sta proseguendo a gonfie vele, come lo dimostrano alcuni recenti contenuti mostrati da loro stessi sui social. I due sono attualmente in vacanza e in loro compagnia c’è anche il figlio di lei. I tre sembrano molto affiatati e felici. Ad ogni modo, alcuni utenti del web hanno notato alcune cose che li riguardano. Nello specifico, i due sono stati accusati di adoperare un atteggiamento piuttostoe antipatico. La notorietà ha dato alla testa ad? Cosa è successo Partecipare ad un programma televisivo quale Uomini e Donne porta, sicuramente, ad acquisire una certa visibilità. Essa, naturalmente, a seconda di come evolvono le cose, può andare avanti e durare a lungo, oppure può svanire nel giro di poco tempo.