22 persone a bordo 7 dispersi Naufragio in Italia barca affonda a largo delle coste italiane

(Di lunedì 19 agosto 2024) Nella mattinata del 19 agosto 2024, unaa vela di circa 50 metri èta nel tratto di mare davanti a Porticello, un comune costiero della provincia di Palermo. Asi trovavano 22, di cui 15 sono state salvate grazie all’intervento tempestivomotovedette della Guardia Costiera e dei soccorritori locali. Purtroppo, setterisultano disperse e le operazioni di ricerca sono attualmente in corso. L’incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino, in concomitanza con l’arrivo di una tromba d’aria che ha colpito la zona. Le condizioni meteorologiche avverse hanno reso difficoltoso il recupero deie hanno contribuito al rapidomento dell’imzione. Testimoni oculari hanno riferito di forti raffiche di vento e onde alte, che hanno sorpreso l’equipaggio e i passeggeri mentre si trovavano in mare.