Tutto fatto per il colpo Conte gongola | l’annuncio fa felice il Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 18 agosto 2024) Era nell’aria ma ora arriva praticamente la conferma definitiva. Il giocatore sarà un nuovo calciatore delad un passo. Ildebutterà questa sera contro l’Hellas Verona, una trasferta insidiosa, sopratvisto il primo turno di serie A. Debuttare è sempre complicato, le sfide di Inter e Milan di ieri insegnano e c’è grande concentrazione da parte dil’ambiente.è stato chiaro in conferenza e occorre dare il 200 % per raggiungere gli obiettivi stagionali. La dirigenza intanto non si ferma e lavora sul mercato, era nell’aria e lo avevamo anticipato in mattinata ma ora c’è la conferma epuò sorridere. Il giornalista Fabrizio Romano ha dato il consueto Here We Go, ormai denominazione netta con il quale annuncia i nuovi acquisti, Neres è un nuovo giocatore del