Quanto costano gli outfit di Charlene di Monaco

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di domenica 18 agosto 2024) Secondo alcune indiscrezioni, la Principessadinon baderebbe a spese in fatto di, a dichiararlo sarebbe stato anche l’ex contabile al servizio di sua altezza serenissima Alberto II. In una recente intervista, Claude Palmero, l’ex contabile al servizio di sua altezza serenissima Alberto II, avrebbe rivelato alcuni dettagli ‘succulenti’ in merito alla gestione del patrimonio della famiglia Grimaldi e dei fondi del ricchissimo piccolo Stato in Costa Azzurro. Tra queste ‘spese folli’ ci sarebbero anche quelle per gli abiti della Principessadi. Principessadi@Foto Crediti Ansa – VelvetGossipLe spese didiSecondoriportato dal giornale francese, Le Monde,, inPrincipessa di, avrebbe un budget di circa 1,5 milioni di euro all’anno.