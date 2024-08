Quando la prossima gara di MotoGP? GP Aragon 2024 | programma orari tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) Ladel Motomondiale sarà il Gran Premio dia,to per il weekend a cavallo dei mesi di agosto e settembre. Pertanto, ci sarà una domenica di pausa tra l’undicesimo e il dodicesimo appuntamento della stagione. È bene ricordare come l’evento faccia il proprio ritorno in calendario dopo un anno d’assenza. Difatti, a dispetto del contratto firmato tra gli organizzatori e Dorna, nel 2023 non si è corso nell’autodromo edificato nei pressi di Alcañiz. Una contumacia anomala, tornata a essere presenza in tempi molto celeri. Si deve tornare al settembre 2022 per trovare l’ultima edizione disputata. All’epoca invinse Enea Bastianini (Ducati), mentre le classi formative premiarono Pedro Acosta (Moto2) e Izan Guevara (Moto3).