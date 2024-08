Mangiafuoco – Grottaferrata

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 18 agosto 2024)Via Cicerone, 40 – 00046Telefono: 06/9411904 Sito Internet: www..it Tipologia: tradizionale / carne Prezzi: antipasti 6/18€, primi 12/16€, secondi 15/25€, dolci 5/7€ Chiusura: Domenica sera; Martedì OFFERTA Un menù fatto di piatti semplici e gustosi, buone carni alla brace cotte a puntino e rassicuranti ricette della tradizione preparate con materie prime genuine costituisce il punto di forza di questa tipica osteria dei Castelli Romani allegra e accogliente, ideale per una gita fuori porta o per un pranzo in famiglia.