Kvaratskhelia è l’incubo dell’Hellas Verona | ecco i numeri del georgiano contro gli scaligeri

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 18 agosto 2024), autore di 4 gol in 4 partitel’Hellas, guida l’attacco del Napoli nella sfida al Bentegodi.è pronto a scendere in campo nella partita di oggiil, dove giocherà titolare nella formazione di Antonio Conte. La sfida del Bentegodi rappresenta un’importante opportunità per il talentodi continuare a brillare e far tremare le difese avversarie, specialmente quella. L’edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come ilabbia una storia particolarmente favorevolela squadra scaligera. Infatti,ha segnato ben 4 reti in 4 incontril’Hellas, con 3 gol segnati in trasferta e uno al Maradona. Questilo rendono uno dei giocatori più temuti quando affronta il, insieme al Sassuolo.