Inter troppo sufficiente come due anni fa contro il Genoa due gol evitabili Libero

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 18 agosto 2024) L’stecca l’esordio in campionato. Prima va sotto a Marassiildopo una papera di Sommer. Poi sul 2-1 (doppietta Thuram), a poco dalla fine, Bisseck fa un’altra frittata e regala il rigore del pareggio. 2-2 firmato da Messias e quinto pareggio consecutivo per i campioni in carica. Persi tratta di superficialità e sufficienza. L’a Marassi ha capito che difendere il titolo è più difficile che conquistarlo Scrive: Servono venti minuti all’per recepire il monito di Simone Inzaghi: difendere il titolo è più difficile che conquistarlo. Venti minuti in cui la squadra nerazzurra per scontata una superiorità che, lo scorso anno, non aveva sulla carta ma si è stata guadagnata sul campo con il gioco, la serietà e la continuità. Sembra di rivedere la sufficienza di duefa, quella che costava all’gol