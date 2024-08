Gilmour-Napoli accordo totale | le cifre dell’operazione con il Brighton

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 18 agosto 2024) Ilvicinissimo a Billydelda 15 milioni totali. Quinquennale pronto per il centrocampista scozzese. Tutti i dettagli. CALCIOMERCATO– Ilnon si ferma. Dopo l’arrivo di David Neres, il club azzurro è pronto a mettere a segno un altro colpo di mercato. Questa volta il mirino è puntato sul centrocampo, con Billydelche sembra essere ad un passo dal vestire la maglia partenopea. I dettagliSecondo quanto riportato da Il Mattino, l’affareè in dirittura d’arrivo. Il costosi aggira intorno ai 15 milioni di euro complessivi, suddivisi in 12 milioni di parte fissa più 3 milioni di bonus. Un investimento significativo per il centrocampista scozzese classe 2001, che dimostra la volontà deldi rinforzare il reparto mediano.