Prato l’imprenditore che assume detenuti | Così tornano a vivere

(Di sabato 17 agosto 2024), 17 agosto 2024 – Sarà perché è abituato a dare una seconda vita alle cose. A rimettere insieme i pezzi. A salvare tutto quello che si può salvare, in fondo, creando ponti tra ieri e oggi che assomigliano un po’ a miracoli. Ma non occorre credere nei miracoli per dare una seconda chance alle persone, a quelle che fino a ieri avevano come unico orizzonte il carcere. Occorre credere nelle persone. Gianmarco Piacenti, Ceo della pratese Piacenti spa, una delle più importanti società di restauro a livello nazionale e internazionale, ha deciso di provarci. Il seme è stato gettato da Ance (istituzione del settore edile afferente a Confindustria), insieme all’associazione Seconda chance. Piacenti, avete fatto una prima assunzione in blocco di 6(anche pratesi) a dicembre, e adesso avete in mente dirne altri.