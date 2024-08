Pisa-Spezia 2-2 la prima di campionato all' Arena senza vincitori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024), 17 agosto 2024 - Termina in pareggio l'attesissimadicontro lodi D'Angelo. Dopo un doppio svantaggio sono Touré e Canestrelli a riportare il match in parità. PRIMO TEMPO - Primo affondo delloal 9' con Pio Esposito e Soleri, ma Semper respinge. Un minuto dopo, su contropiede, Bonfanti sfiora il gol su assist di Beruatto, ma la palla termina di poco a lato. Al 19' azione di pregio delinnescata da Moreo che riceve il pallone di ritorno, si tuffa di testa, ma il suo tiro viene deviato da Sarr e salvato sulla linea di porta, impedendo la gioia del gol a Moreo. Sul conseguente corner Bonfanti la colpisce di testa, ma il pallone è alto sopra la traversa. Loperò passa in vantaggio con Pio Esposito, ma il tocco finale è di Caracciolo che mette il pallone dentro la propria porta nel tentativo di respingere la conclusione.