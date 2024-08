Manna a Londra | svelato il vero motivo non solo Osimhen-Lukaku

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 17 agosto 2024) Giovanninonper. Sky Sport rivela ildel viaggio del DS del Napoli. NOTIZIE CALCIO NAPOLI– Il viaggio londinese di Giovanni, direttore sportivo del Napoli, ha alimentato speculazioni e discussioni negli ultimi giorni. Contrariamente alle voci che lo vedevano impegnato esclusivamente nella trattativa, Sky Sport rivela che ilprincipale della sua presenza nella capitale inglese era ben altro.: situazione in stallo Secondo quanto riportato da Sky Sport,ha effettivamente incontrato il Chelsea per discutere di. Tuttavia, non ci sono stati sviluppi significativi. Per, il Napoli mantiene ferma la sua offerta: 25 milioni di euro più 5 di bonus.ha dato al Chelsea 48 ore di tempo per accettare, dopodiché ha virato su altre opzioni.