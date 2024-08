LIVE Genoa-Inter 0-0 | inizia la partita allo stadio Marassi!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 agosto 2024)è il match valido per la prima giornata di Serie A 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida ilallenato da Alberto Gilardino. Il fischio d’inizio è previsto alle 18.30, si gioca“Luigi Ferraris” di Genova.0-0 – PREMI F5 O AGGIORNA L’APP PER RICARICARE 18.33 COMINCIA18.32 Piccolo problema tecnico di audio per il guardalinee. Ma ora tutto risolto: si parte! 18.27sono in campo. Inno della Serie A e ora scambio di gagliardetti tra i due capitani. La Serie A 2024-25 sta perre! 18.25 Squadre nel tunnel, sta perre. 18.15 L’arbitro diè Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. 18.11 Prima dellatra, ha parlato il presidente nerazzurro Beppe Marotta.