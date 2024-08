L’Inter riparte dai protagonisti dello Scudetto | con il Genoa zero acquisti in campo dal 1?

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 17 agosto 2024) Squadra che vince non si cambia. Il detto in realtà vale più in scala minore per le singole partite che per le stagioni. Questo perché Simone Inzaghi in realtà la sua Inter la modellerebbe volentieri in modo da renderla ancora più forte di quella che ha dominato il campionato di Serie A 2023/2024, ma ci sono paletti, esigenze e necessità da tenere in considerazione. Salvo sorprese, quindi, l’11 nerazzurro che scenderà inal Ferraris contro ilsarà composto interamente da calciatori che l’anno scorso sono statidella seconda stella. Nessun acquisto in, un po’ perché i problemi fisici hanno fermato prima Zielinski e poi Taremi (ora recuperato) e un po’ per via del lavoro ancora da fare sul mercato, ma soprattutto perché le gerarchie nerazzurre al momento sono difficili da scardinare.