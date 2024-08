Inter Inzaghi | Abbiamo la responsabilità di difendere il titolo e siamo pronti

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 17 agosto 2024) (Adnkronos) – “Ricomincia una stagione nuova, avremo un esordio non semplice su un campo che negli ultimi anni è sempre stato difficile. Contro una squadra in salute e un ottimo allenatore. L’ambiente sarà caldo e ci stiamo preparando per esordire al meglio”. Così l’allenatore dell’, Simone, in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Genova, match d’esordio in campionato. “Vincere lo scudetto è stata una grandissima soddisfazione, ma adesso va lasciata alle spalle.una grandeilcoscienti che negli ultimi campionati chi ha vinto ha poi avuto delle difficoltà”, dice. “La preparazione è stata buona nonostante gli arrivi a scaglioni – aggiunge il tecnico piacentino – I ragazzi li ho ritrovati bene, si allenano col sorriso, che vuol dire lavorare meglio. Li ho visti carichi, responsabili.