Conte primi ‘mal di pancia’? Mercato bloccato Troppe cose da fare

(Di sabato 17 agosto 2024) Prima conferenza stampa del campionato per Antonio, che ai microfoni dei giornalisti ha presentato Hellas Verona-Napoli, gara di debutto per la sua squadra nella Serie A 2024-2025, dopo la vittoria in Coppa Italia. E dalle sue parole traspira già qualche ‘fastidio’ per la situazione sul. SITUAZIONE BLOCCATA –mal di pancia per Antonio? In conferenza stampa il nuovo tecnico del Napoli – ed ex dell’Inter – non è proprio soddisfatto della situazione sul: «So che dobbiamo viaggiare su determinati parametri come cartellini, ingaggi e cercare di convincere i giocatori a venire a giocare da noi senza coppe. Stiamo cercando di trovare delle soluzioni, ma non possiamo pensare ditutto in una sola sessione di. Ci sonoda. Le uscite sono solo in prestito e non entrano soldi.