Ben Burtt | Il respiro di Darth Vader? L' ho creato soffiando aria in un respiratore da sub

(Di sabato 17 agosto 2024) Tonnellate di aneddoti sui retroscena 'sonori' di Star Wars, Indiana Jones, E-T. L'extraterrestre e altre pellicole di culto dal mago del suono di Hollywood, a Locarno 2024 per ritirare il premio alla carriera. Ai più il nome di Bennon dirà granché, ma basta nominare l'inquietante"enfisemico" di, la voce robotica di R2-D2 o quella roca di E.T. o i suoni roboanti di Indiana Jones per capire con chi abbiamo a che fare. Il 76enne americano è il sound designer più celebre al mondo per aver collaborato a lungo con Lucasfilm, dando vita alle sonorità impresse da 50 anni nelle orecchie dei cinefili a partire dal celebre urlo di Wilhelm. Vincitore di due Oscar per il montaggio sonoro di ET l'extraterrestre e Indiana Jones e l'ultima crociata, e di