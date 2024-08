Antonella Clerici organizza il suo funerale | Ecco come dovrà essere

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 17 agosto 2024)ha solo 60 anni eppure ha già le idee chiare per quanto riguarda il suoe ne ha parlato apertamente anche fra le pagine di Sette, parole che ha ripreso anche DavideMaggio.it. “Quando è morto un mio compagno di classe mi ricordo che per me è stato uno choc. Quando sei giovane non hai pensieri di morte, adesso ho paura persino di fare una puntura“. La conduttrice sa di nonal momento in pericolo di morte per vecchiaia, ma ha già tutto pronto per quel giorno. “Mi piacerebbe molto preparare il mio. Ho sempre chiesto: mettetemi nel mio bosco, non davanti alla casa. In quel bosco si dice che si incontravano una coppia di amanti, due pastori. Si trovavano vicino al ruscello. Ho detto a Vittorio Garrone, il compagno, ndr che vorrei costruire lì un tempietto scintoista. Poi, odio l’idea della bara chiusa.