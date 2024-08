Allerta meteo della Protezione civile per quasi tutta Italia | arancione in due regioni gialla in 15

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Roma, 17 agosto 2024 - Scatta l’per l’ondata di maltempo che sta per investire l’. Per domani, domenica 18 agosto, il Dipartimento ha valutato un'in Liguria e su parte di Emilia-Romagna e un'in Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Molise, Abruzzo e parte di Sicilia, Calabria, Basilicata, Lombardia ed Emilia-Romagna. Una depressione nord-atlantica determinerà, infatti, un rapido cambiamento delle condizionisul Paese a partire dalle aree nord-occidentali per poi estendersi all'intero territorio entro lunedì 19 agosto. Previsioni traffico autostrade, quando è meglio partire. In tempo reale: code su A1 e A14 Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, frequenti temporali anche intensi e localmente persistenti.