17 agosto 1945 esce La fattoria degli animali Un ritratto delle debolezze umane

(Di sabato 17 agosto 2024) Firenze, 172024 - Sono passati 79 anni da quando 'La' di George Orwell uscì il 17, bloccata negli anni di guerra, vista la sua feroce satira nei confronti di Stalin e dell'Unione Sovietica che era alleata contro la Germania nazista dell'Inghilterra (in italiano venne pubblicata nel 1947). Eppure questo apologo satirico e grottesco sul potere, portato avanti mettendo in scenacome nelle favole di Esopo, non perde il proprio senso, visto che di prese del potere ambigue, di voltafaccia, di totalitarismi striscianti ne vediamo vivere ancora tanti attorno a noi. Il romanzo ha una lunga gestazione se, come pare, la prima idea venne all'autore mentre era sul fronte dei repubblicani durante la Guerra di Spagna e la sua conclusione arrivò sei anni dopo, nel 1943.