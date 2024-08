Sorpresi a imbrattare un treno a Santa Maria Novella denunciati due vandali 18enni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 agosto 2024) Firenze, 15 agosto 2024 – Giornata movimentata, quella di Ferragosto, alla stazione di, dove la Polizia ha effettuato una serie di controlli nell’intero scalo ferroviario: in 12 ore gli agenti della Polfer hanno identificato 501 persone, quattro delle quali sono finite nei guai a vario titolo, per condotte anche rischiose. Il primo a essere denunciato nella giornata festiva è stato un 23enne di origine straniera che dopo aver colpito a spinte un addetto alla sicurezza delle ferrovie, “colpevole” solo di aver effettuato un controllo sul suo titolo di viaggio, ha pericolosamente attraversato i binari dal 16 al 13. Il giovane è stato subito bloccato dai poliziotti senza fortunatamente tragiche conseguenze per nessuno.