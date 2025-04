Lanazione.it - Elezioni regionali Toscana, si apre il tavolo. Ribaltone su Giani? “Difficile ma c’è chi ci prova”

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 11 aprile 2025 – La data sul calendario segnata in rosso era il 9 aprile, poche ore fa. Fino ad allora il Nazareno aveva praticamente vietato di parlare di candidature. E adesso ci si rimbocca le maniche, almeno per un mese per mettere a terra alleanze e nomi. A cominciare ovviamente dalla Campania che di fatto sottrarrà gran parte delle energie al costruendo patto Schlein-Conte-Fratoianni e che potrebbe far salire le quotazioni dell’ex presidente della Camera 5Stelle Roberto Fico. L’obiettivo è quello di replicare il campo largo stile Emilia (con un bonacciniano) e Umbria (con una indipendente) ovunque,compresa. Sulla carta ci si lavora da tempo, sul campo un po’ meno. Ma se si tenta di strappare le Marche a FdI con il riformista Matteo Ricci e di tenersi la Puglia con il collega Antonio Decaro (in Veneto poco conta chi correrà per il centrosinistra, tanto è dato per perso) la segretaria rischia di non imporre nessun alfiere anche nelle regioni considerate blindate.