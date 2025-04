Justcalcio.com - Assane Diao rivela come fosse la conversazione con la RFEF: “Venne Santi Denia, ma …”

2025-04-10 22:12:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione:Da, nella tranquilla regione italiana di Lombardia,frequenta i segni radio con la maturità di Chi ha vissuto molte cose in breve tempo. Il giovane calciatore, Ex il vero Betisha iniziato un nuovo palcoscenico nella sua carriera nella serie A sotto la direzione di Cesc fàbregase afferma di essere “molto felice” con il cambiamento. “Da quando sono arrivato, il signor e i colleghi mi hanno accolto alla grande. Veniva da una fase in cui non aveva la regolarità di cui aveva bisognoe ho sentito che era tempo di fare un passo avanti “, spiega.Al loro 18 anni,Ha anche preso una delle decisioni più importanti della sua vita sportiva: rappresentare la selezione assoluta di Senegalil paese in cui è nato.