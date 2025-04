Lanazione.it - Pontedera, negozi sotto attacco: nuovo colpo di notte

Leggi su Lanazione.it

, 11 aprile 2025 – Un’altra porta divelta, un altro furto in città. Non si arresta la scia di colpi messi a segno ine attività commerciali di. Non era neppure mezza, pare tra le dieci e le undici di giovedì sera, quando i ladri hanno forzato le porte scorrevoli in vetro delo di abbigliamento e oggettistica varia Tian Tian Mai che si affaccia sulla Tosco Romagnola. Le porte scorrevoli in vetro sono state scardinate, per fortuna senza essere rotte, e questo ha permesso ai malintenzionati di introdursi in questo megastore aperto da oltre dieci anni. Una volta all’interno si è cercato di rubare quanti più oggetti possibile. Ilo è poi rimasto con i portoni aperti per tutta la, i proprietari hanno scoperto l’accaduto soltanto ieri mattina e hanno chiamato subito i carabinieri che sono accorsi per i rilievi del caso.