Salvò bambina di 2 anni in arresto cardiaco premiato poliziotto

Pisa, 11 aprile 2025 – Una corsa contro il tempo per strappare alla morte unadi duecolpita da un. La piccola si trovava a bordo di un pullman con i genitori, lungo il tratto pisano dell’autostrada A12, quando l’assistente GiovRuocco, in servizio alla questura di Pisa, ha ricevuto l’allarme dalla centrale operativa. È stato lui a intervenire per primo, soccorrere la bimba e condurla a tutta velocità al pronto soccorso più vicino, salvandole la vita. Il gesto risale al 17 ottobre 2018 e, per questo motivo, ieri, durante i festeggiamenti del 173°versario della fondazione della polizia di Stato, l’agente è statocon un riconoscimento solenne per le “spiccate qualità professionali e non comune padronanza di tecniche operative e d’intervento”. Coraggio, competenza e spirito di servizio: sono queste le qualità che hanno portato numerosi operatori della polizia di Stato a ricevere ieri encomi solenni e riconoscimenti ufficiali consegnati dal questore di Pisa Raffaele Gargiulo, il prefetto Maria Luisa D’Alessandro e la procuratrice della Repubblica, Teresa Angela Camelio.