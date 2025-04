Lanazione.it - Infermiera sospesa: false timbrature al lavoro. Il Gps installato sull’auto

Pistoia, 11 aprile 2025 – Avrebbe timbrato il cartellino di, mentre con la sua auto privata si sarebbe allontanata dalla sede di servizio. Per questo, un’coordinatrice di Pistoia è statadal proprio impiego per sei mesi. Il caso riguarda una dipendente dell’Asl che per anni ha svolto un ruolo dirigenziale, persona stimata e apprezzata da tanti che con lei hanno lavorato. Allasarebbe stata contestata una falsa attestazione della presenza nella sede diche, stando alla normativa (articolo 55 quinques comma 1 del Decreto legislativo 165 del 2001), prevede la possibilità di sospensione cautelare senza stipendio del dipendente. L’indagine è stata avviata un anno fa, svolta dai carabinieri del Nas di Firenze e diretta dal sostituto Procuratore Claudio Curreli, a seguito di una segnalazione dell’Ordine delle professioni infermieristiche a cui la donna è iscritta.