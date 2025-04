Quotidiano.net - Trump e l’equilibrio sopra la follia. “Fa l’autocrate ma ha dei paletti”

Roma, 11 aprile 2025 – Un presidente che ama mostrarsi come imprevedibile, ma che, al di là della sua facciata di leader libero e forte, deve ascoltare diversi interlocutori. Gianluca Pastori, docente di Storia delle relazioni internazionali, spiega perché il tycoon cammina sul filo del rasoio ed è molto più vulnerabile di quanto si possa pensare. Professor Pastori, in poche ore c’è stata una decisione sui dazi e poi il suo congelamento temporaneo. C’è una logica nel comportamento dio è pura irrazionalità? “La spiegazione razionale può essere che i dazi sono stati presentati essenzialmente per mandare un messaggio ai partner degli Stati Uniti. Una sorta di invito al tavolo per evitare che vengano applicati realmente”. US President Donaldspeaks during a cabinet meeting in the Cabinet Room of the White House on April 10, 2025, in Washington, DC.