Lanazione.it - Muore durante la passeggiata a cavallo, addio al campione Corrado Tiberi

San Giustino (Perugia), 11 aprile 2025 –aveva 64 anni, era un appassionato di endurance ed era molto conosciuto nello sport equestre (nel 2019 aveva gareggiato con la nazionale azzurra e partecipato ai campionati europei). È stato ritrovato privo di vita ieri mattina, forse per una caduta o forse per un tragico maloreuna. Saranno gli esami disposti nell’ambito degli accertamenti su questo drammatico episodio a fare chiarezza sulle cause del decesso. L’allarme è scattato attorno alle 11.30 quando, nella zona lungo il percorso verde tra le frazioni di Selci e Pistrino, alcuni passanti hanno notato unin libertà, con la sella montata. Poco distante dall’animale è stato ritrovato accasciato a terra, (col casco regolarmente indossato), il corpo senza vita di