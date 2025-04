Lanazione.it - “Ci manda la parrocchia”. Tentano di entrare in casa con la scusa di benedirla

Empoi, 11 aprile 2025 – “Tra poco è Pasqua. Cila, siamo qui per benedire la sua abitazione, la sua persona e i suoi affetti più cari. Ci fa? Il Signore sia con voi”. Trilla il campanello a un condominio di via Vanghetti, Empoli, e davanti alla porta di uno degli appartamenti si materializzano due uomini sulla sessantina vestiti di scuro. Nessun simbolo religioso in evidenza, ma la voce ferma nel sostenere una ’missione’ salvifica. Specificano con una precisione che non lascia margine d’errore ladi provenienza (quella della Madonnina del Grappa, ndr), si lanciano in ragionamenti sull’importanza della Fede, di essere buoni cristiani soprattutto adesso, in questo “bellissimo periodo dell’anno”. La festività che celebra il passaggio, la vittoria di Gesù sulla morte, quella della luce sulle tenebre.