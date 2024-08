Serie A | accordo con OneFootball per diritti tv in Gran Bretagna e Irlanda

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) Svolta per quanto riguarda itv dellaA in. Secondo quanto riferito in una nota ufficiale della LegaA infatti, il broadcastertrasmetterà le gare del massimo campionato italiano nei Paesi in questione. Questo il comunicato: “Nel corso dell’Assemblea svoltasi questa mattina in videoconferenza sono stati assegnati iaudiovisivi dellaA in alcuni territori a livello internazionale. Viene allargata la platea di fruitori dellaA nel Regno Unito e ingrazie all’con, che va a completare l’offerta già finalizzata lo scorso 19 luglio con TNT. Audience in espansione anche negli Stati Uniti, dove alla confermata CBS si aggiungono come broadcaster del massimo campionato italiano anche Fox Deportes (dirette in lingua spagnola) e Sirius XM (radiofonici).