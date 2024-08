Previsioni meteo maltempo in arrivo in Lombardia | temporali grandine e crollo delle temperature

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 16 agosto 2024) Milan, 16 agosto 2024 – Estate addio? Per quello è ancora presto, ma nelle prossime ore ci sarà un drastico cambiamento. Dopo settimane di caldo e afa, tra sabato 17 e domenica 18 agosto è attesa un’ondata dicontermico fino a 10 gradi. Secondo Antonio Sanò, fondatore del sito il.it, dopo il caldo “rovente, fuori norma e prolungato” che sta attanagliando l'Italia ormai da diverse settimane, “il rischio ora è quello degli eventiestremi a causa dello scontro tra masse d'aria completamente diverse” Ma vediamo la situazione più nel dettaglio, in particolare per quanto riguarda Milano e la