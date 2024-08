Notti d’Estate a Fiumicino gran finale con i Requeen

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 16 agosto 2024), 16 agosto 2024 – Si è conclusa ieri sera, con il concerto dei, la kermesse “2024” che dal 10 luglio ha animato le serate della Città die che ha visto la partecipazione di moltissimi cittadini e turisti in ogni occasione. Il tributo alla storica band britannica ha riscosso unde successo tra il pubblico ed il cantante, Antonio Craparo, ha degnamente rappresentato e reso omaggio al mitico Freddy Mercury, intonando brani che ,ancora oggi, appartengono al patrimonio musicale e culturale di tutto il mondo, tra i quali: We Are The Champions, Don’t Stop Me Now, We Will Rock You, Who Wants To Live Forever e Another One Bites The Dust. Presenti all’evento l’Assessore al Turismo ed alla Cultura, Federica Poggio e l’Assessore Monica Picca.