Le altre di C Taranto | ufficiale l’esonero di mister Capuano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 16 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’didalla panchina del. Tale scenario era già stato anticipato nei giorni scorsi dal diggì Lucchesi. Il rapporto con l’ormai ex tecnico dei rossoblù era arrivato ai minimi storici dopo l’inizio della crisi societaria iniziata con le dimissioni del presidente Giove.e il suo vice Zangla, poi, avevano presentato due certificati medici e non hanno più diretto nessuna seduta di allenamento della compagine pugliese, guidata in panchina in Coppa Italia daCazzarò, trainer della Primavera. in pole position per diventare il nuovo allenatore delc’è Carmine Gautieri, che ha già trovato l’accordo con il club jonico e domani è atteso in Puglia per la firma sul contratto.