Fragili | la serie tv in onda su Canale 5

(Di venerdì 16 agosto 2024): trama, cast, quante puntate, location e streaming dellatv insuè la miniinin prima tv assoluta su5 il 16 agosto 2024 alle ore 21.20. Laè composta da due parti inentrambe stasera in prima e secserata. La fiction è stata girata sulla riviera del Conero tra Numana e Sirolo ed è diretta da Raffaele Mertes. Un gruppo di persone anziane viene improvvisamente sfrattata dalla casa di riposo e si ritrova in una comunità educativa per ragazzi senza famiglia. Vediamo tutte le informazioni. Trama Al centro della storia, che prende libero spunto da una vicenda realmente accaduta, l’integrazione generazionale. Un gruppo di anziani che viene improvvisamente sfrattato dalla casa di riposo e si ritrova in una comunità educativa per ragazzi senza famiglia.