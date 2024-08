Drammatica aggressione in provincia di Latina | 30enne in ospedale con un coltello nell’addome…

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

Accoltellamento a Fondi: un uomo operato d'urgenza Nella notte tra il 14 e il 15 agosto, a Fondi (LT), i Carabinieri della locale Tenenza sono intervenuti in seguito a un accoltellamento. La vittima, un uomo di 30 anni di origini indiane, è stata immediatamente trasportata in, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere una lama di 8 cm. Le forze dell'ordine stanno indagando per identificare il responsabile e comprendere le motivazioni del gesto.