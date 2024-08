Decine di coloni israeliani hanno attaccato una cittadina palestinese in Cisgiordania

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 agosto 2024) Una cinquantina di, a volto coperto,il villaggiodi Jit, in, incendiando almeno quattro case e sei veicoli e provocando un morto e un ferito grave. A riferirlo è un funzionario della sicurezza israeliano al The Times of Israel. Rashid Abdel Qader Sadda, 23 anni, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre cercava di spegnere l’incendio sulla sua abitazione. Sui social stanno circolando diversi video e foto che mostrano la situazione, in cui oltre agli edifici e alle auto incendiate si vedono colonne di fumo e persone che cercano di scappare. Alcuni deiindossavano una maschera. Non è chiaro quanti fossero: il quotidiano israeliano Times of Israel ha parlato di 50 persone, mentre un residente di nome Hassan ha detto al quotidiano Haaretz di averne contate circa 100.