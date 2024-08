Con l’AI nelle sceneggiature si dirà addio all’ironia?

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 16 agosto 2024) Abbiamo visto chatbot conversazionali in grado di scrivere testi in base alle nostre richieste. Abbiamo visto strumenti che possono generare immagini e filmati basandosi sui nostri comandi. Abbiamo visto che l’intelligenza artificiale è entrata a far parte non solo della vulgata comune, ma anche di molti aspetti lavorativi e quotidiani. Il mondo del Cinema segue da tempo l’evoluzione e lo sviluppo di queste soluzioni. Ma c’è un enorme problema: se lefossero affidate al, sparirebbe completamente l’ironia. LEGGI ANCHE > Le regole dell’algoritmo di Netflix (che anche le produzioni italiane devono rispettare) Nel corso degli ultimi mesi, abbiamo visto che lo sviluppo delle nuove tecnologie siano state messe sotto osservazione da diversi comparti produttivi. E anche l’industria cinematografica segue con interesse queste evoluzioni.