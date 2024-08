Alvaro Morata e Alice Campello ci ripensano? Ci amiamo ancora…

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 16 agosto 2024)torneranno insieme? «Ciancora. Abbiamo bisogno di distanza, lo abbiamo detto prima del dovuto» L’influencer mestrina e il calciatore madrileno cie, dopo l’annuncio social sulla loro separazione, hanno pubblicato un altro post. Tutto nella notte, la prima, da separati. Da quello che emerge, prima che le stories venissero cancellate, è stato ribadito che alla base della rottura c’è la depressione di lui e nessun tradimento. Facciamo un passo indietro: nella giornata di lunedì è arrivata la smentita da parte del calciatore su presunte foto che non esistono e che riguarderebbero un tradimento: «Vorrei chiarire che una testata a cui non voglio dare nessuna pubblicità ha pubblicato oggi una “notizia” su alcune presunte foto mie che non esistono.