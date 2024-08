Allerta meteo per i temporali nelle Marche | le zone più colpite

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 16 agosto 2024) Ancona, 16 agosto 2024 - Niente sole e mare nel prossimo weekend. Chi aspetta il fine settimana per godersi l'estate rimarrà deluso:in arrivo. La Protezione civile e Arpahanno diramato un'gialla per la giornata di domani 17 agosto. "Per la giornata di sabato - si legge nel bollettino - sono previsti rovesci osparsi maggiormente intensicollinari e costiere con esaurimento dei fenomeni dalla serata". Sarà quindi una giornata all'insegna del maltempo. Il mare sarà quasi calmo, poco mosso nel pomeriggio; previsti venti di brezza leggera o tesa, occidentaliinterne e con rotazione da nord, da sud est nel pomeriggio e da ovest in serata, lungo la costa.