Inter fatta per il passaggio di Radu al Sassuolo | i dettagli!

(Di giovedì 15 agosto 2024) Ionutpassa dall’al. Il portiere rumeno saluta i nerazzurri a titolo definitivo. ACCORDO DEFINITO – Ionutsi trasferirà dall’alin estate. Il portiere rumeno, dopo aver inizialmente manifestato la volontà di accasarsi alla Sampdoria in questa finestra estiva di calciomercato, ha galmente aperto all’ipotesi di trasferirsi a Reggio Emilia, piazza dove potrà esprimersi al meglio per provare a riportare i neroverdi in Serie A.passerà al: tutto fatto tra le società e con il calciatore! I– Come riportato da Gianluca Di Marzio, il giocatore svolgerà nei prossimi giorni le visite mediche con ilper poi firmare il nuovo contratto con i neroverdi. Il trasferimento avverrà sulla base di un acquisto a titolo definitivo gratuito, con i nerazzurri che conserveranno una percentuale sulla futura rivendita del classe 1997.