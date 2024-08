Ferragosto | a Napoli pulizia straordinaria in luoghi simbolo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Tempo di lettura: < 1 minutoSu richiesta del sindaco Gaetano Manfredi, dall'alba di oggi una squadradi pulitori e sanificatori dellaServizi ha avviato diversi interventi straordinari die decoro in vari punti della città: Villa Comunale, Parco Virgiliano, Galleria Umberto e Galleria Principe, Porticati di San Francesco da Paola in Piazza del Plebiscito, porticati di via San Giacomo. Le attività – si apprende da una nota del Comune di– volute come ogni anno nel giorno di, sono state assicurate sotto la diretta sovrintendenza del direttore generale Ciro Turiello.