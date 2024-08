Ciclismo tris dell' allievo lucchese Agnini a Vangile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Massa e Cozzile (Pistoia), 15 agosto 2024 - Sul traguardo dinella 60esima Coppa Lando e Vinicio Giusfredi il ritorno al successo di Edoardodel Gs Iperfinish di Fucecchio. Dopo un avvio di stagione con due vittorie,aveva proseguito l’attività conquistando alcuni piazzamenti. Nella gara pistoiese in Valdinievole che ha celebrato i 60 anni, l’atleta diretto da Luci e Matteucci ha fatto valere il proprio spunto in volata regolando i 4 compagni di fuga sganciatisi nella parte finalea gara dopo la salita di Massa/Colle. Ai posti d’onore il friulano Gagno e il toscano Salomone, mentre per Gaggioli uno dei più attesi in corsa, c’è stato il quarto posto, seguito dal pratese Menici. Per la Iperfinish allenata dagli ex professionisti Francesco Casagrande ed Elia Favilli, da segnalare anche il sesto posto ottenuto dal Campione Toscano allievi.